Российские оппозиционеры выступили с импровизированного "броневика"

На санкционированный и несанкционированный митинги в защиту 31-й статьи Конституции РФ на Триумфальную площадь в Москве вышло более 1 тыс. человек.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, место санкционированного митинга российской оппозиции было оцеплено специальным ограждением, за которое российская милиция пропускала только после досмотра и прохода через металлоискатель.

Лидеры оппозиции сделали импровизированную сцену на кузове автомобиля «Газель» и с помощью звукоусиливающей аппаратуры обратились к собравшимся. В тоже время, сторонники главы партии «Другая Россия» Эдуарда ЛИМОНОВА, требовавшие согласования большого количества участников, митинговали за ограждением возле станции метро «Маяковская».

Вместе с тем лидер движения «Солидарность» Борис НЕМЦОВ заявил, что разрешение властей провести митинг является большим успехом оппозиции.

«Это не после ЛУЖКОВА, а после нашей активности на протяжении 1,5 лет, после многочисленных задержаний и судов, после позора, которые власть продемонстрировала на весь мир – как она издевается над своим собственным народом», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Он подчеркнул, что на Триумфальную площадь стали не бояться приходить много людей.

Б.НЕМЦОВ также отметил, что в акции в защиту 31-й статьи Конституции принимают участие представители абсолютно разных политических сил и движений, правозащитники и неравнодушные люди.

«Сегодняшний митинг очень важен, и это круто, что мы добились этого. Я призываю также принять участие в акции, которую проводят наши товарищи (за ограждением)… Игра стоит свеч, мы боремся не только за свободу собраний… Я предлагаю, чтобы 31 декабря мы вспомнили о том, что в 31-й статье Конституции говорится не только о свободе собраний, но и свободе шествий», - подчеркнул Б.НЕМЦОВ, добавив, что оппозиция будет требовать от властей разрешить шествие в сторону Кремля.

«Мы должны сделать все, чтобы отправить правительство воров во главе с В.ПУТИНЫМ в отставку. Россия без ПУТИНА!», - заключил Б.НЕМЦОВ.

Перед участниками митинга выступили практически все лидеры российской оппозиции. Милиция не мешала проведению акции.

В то же время, участников несанкционированного митинга, который проходил в 50 метрах, российская милиция вытеснила к участникам разрешенной акции.

По оценкам оппозиционеров, на площадь вышло около 3 тис. человек, хотя санкционировалось только 800.

Многие участники митинга пришли со значками и надписями «31», что символизирует 31 статью Конституции России, гарантирующую гражданам право на мирные собрания, митинги и шествия. Участники митинга также держали в руках флаги различных оппозиционных движений и плакаты с надписями «Долой диктатуру Путина», «Преступник Сталин жив и с Путиным работает». Многие участники митинга одели маски с изображением лица В.ПУТИНА.

Также они выкрикивали лозунги «Россия - без Путина!», «Правительство Путина - в отставку!», «Путина - в отставку и под суд!».

Митинг завершила глава Московской Хельсинской группы Людмила АЛЕКСЕЕВА, которая призвала всех собраться на следующую акцию 31 декабря.

Как сообщал УНИАН, член исполкома «Другой России» Александр АВЕРИН заявил, что 31 октября в Москве на Триумфальной площади пройдет два митинга оппозиции в поддержку 31-й статьи Конституции РФ. По его словам, московская мэрия согласовала проведение акции для 800 человек, с чем согласилась Московская Хельсинкская группа, Правозащитный центр «Мемориал» и Общероссийское общественное движение «За права человека». В тоже время, сторонники «Другой России», которых возглавляют Э.ЛИМОНОВ и Константин КОСЯКИН настаивали на согласовании 1,5 тис. человек.

Кроме того, А.АВЕРИН сообщил, что 31 октября, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, акции в поддержку «Стратегии-31» пройдут в 65 городах России.

Раннее мэрия Москвы не согласовывала акции оппозиции по 31-м числам каждого месяца, и милиция задерживала участников акций.

Справка УНИАН. С лета 2009 года 31 числа каждого месяца (если такое число есть) российские оппозиционеры и правозащитники проводят бессрочную серию гражданских акций протеста в защиту 31-й статьи Конституции РФ (о свободе собраний). Это движение называется «Стратегия-31».