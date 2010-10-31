В Одессу прибыла большая группа международных наблюдателей

Группа международных наблюдателей из пяти стран прибыла сегодня в Одессу для наблюдения за выборами в местные советы.

Как передает корреспондент УНИАН, представители миссии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы во главе с Гудрун МОСЛЕР-ТЕРНСТРЕМ (Австрия) провели встречи с председателем городского совета Эдуардом ГУРВИЦЕМ, а также представителями политических партий, наблюдателями гражданской сети «Опора» и экспертами Комитета избирателей Украины.

Провели встречи с представителями политических сил и местными экспертами свыше сотни наблюдателей Украинского Конгресового Комитета Америки (УККА) и Комитета «За открытую демократию».

Как заявил на встрече с журналистами советник по политическим вопросам Посольства США в Украине Колен КЛИРИ, «делегация американских наблюдателей заинтересована в проведении честных и прозрачных выборов не только в Одессе, но и в целом в Украине». Международные наблюдатели присутствуют в восьми городах, в том числе в Киеве.

К.КЛИРИ также выразил надежду на то, что выборы в Украине, и в Одессе, в частности, пройдут демократично и открыто.