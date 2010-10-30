Обама подтвердил, что на самолете была взрывчатка для синагоги

Президент США Барак Обама подтвердил на экстренной пресс-конференции в Белом доме, что пакеты, отправленные в Америку из Йемена, содержали взрывчатые вещества, сообщает Би-би-си.

Обращение Обамы в прямом эфире транслировал телеканал CNN.

Груз был перехвачен в двух аэропортах в Великобритании и ОАЭ. По словам Обамы, он был адресован чикагским синагогам и представлял реальную террористическую угрозу США.

Обама не стал напрямую связывать обнаруженные посылки со взрывчаткой с йеменской ячейкой "Аль-Каеды", отмечает Лента.ру, однако заявил, что США намерены "уничтожить действующее в Йемене подразделение этой террористической организации".

В связи с обнаруженными посылками две крупнейших на американском рынке грузовых компании - UPS и FedEx - приостановили перевозку любых грузов из Йемена. В пятницу истребители ВВС США были подняты в воздух для сопровождения пассажирского самолета компании Emirates, выполнявшего рейс из ОАЭ в Нью-Йорк, на борту которого находился груз из Йемена.