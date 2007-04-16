МИД России обвинил Тимошенко в антироссийской пропаганде

"Антироссийским манифестом" назвал российский МИД статью лидера БЮТ Юлии Тимошенко, в которой она изложила свою концепцию по обузданию "имперской сущности" Кремля и созданию противовесов российскому экспансионизму. Как заявили в российском внешнеполитическом ведомстве агентству РИА Новости, Тимошенко пытается "вернуть мир в атмосферу "холодной войны".

"Очевидно, что речь идет о своего рода антироссийском манифесте, попытке вновь провести разделительные линии в Европе и вернуть мир как минимум в атмосферу "холодной войны", - заявили в Департаменте информации и печати МИД России.

В министерстве также отметили, что обычно МИД не комментирует статьи в зарубежных СМИ, но в данном случае "есть все основания сделать исключение из правил". По мнению российских дипломатов, те, кто готовил указанную статью, "явно скучают по прошлому, испытывают ностальгию по по-военному простым отношениям в Европе". "Нельзя недооценивать опасность попыток повернуть время вспять. В любом случае Россия не даст себя вовлечь в новую конфронтацию, для которой нет никаких объективных оснований. Не будем поддаваться на провокации", - подчеркнули в министерстве.

Как сообщалось, в статье, которую в конце апреля опубликует американский журнал Foreign Affairs, Тимошенко предлагает Западу отказаться от сепаратных сделок с российским "Газпромом" и применить против него антимонопольные процедуры, подобные тем, что использует ЕС в отношении компании Microsoft.

Лидер БЮТ также высказала мнение, что Кремль утратил "чувство пропорций" из-за притока нефтедолларов и его нужно вернуть к реальности. По мнению Тимошенко, западным странам следует объединиться против их общего врага - России, "пока спектр возможностей наиболее широк".

Лента.ру