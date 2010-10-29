В Москве пройдет акция, посвященная жертвам репрессий

В Москве сегодня состоится акция «Возвращение имен», посвященная жертвам политических репрессий, сообщает Радио Свобода.

Акция, организованная правозащитным обществом «Мемориал», пройдет у Соловецкого камня на Лубянской площади. Участники акции будут читать имена тех, кто был расстрелян в годы террора в Москве.

К Соловецкому камню, по словам организаторов, придут известные артисты, политические, общественные деятели и простые москвичи.

Акция проходит в преддверии отмечаемого 30 октября Дня памяти жертв политических репрессий.