В Москве пройдет акция, посвященная жертвам репрессий
08:06, 29 октября 2010Мир
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30 октября - День памяти
В Москве сегодня состоится акция «Возвращение имен», посвященная жертвам политических репрессий, сообщает Радио Свобода.
Акция, организованная правозащитным обществом «Мемориал», пройдет у Соловецкого камня на Лубянской площади. Участники акции будут читать имена тех, кто был расстрелян в годы террора в Москве.
К Соловецкому камню, по словам организаторов, придут известные артисты, политические, общественные деятели и простые москвичи.
Акция проходит в преддверии отмечаемого 30 октября Дня памяти жертв политических репрессий.
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