Индия объявила слонов национальным достоянием
02:35, 24 октября 2010Мир
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Ареал их обитания быстро сужается
Правительство Индии объявило слонов национальным достоянием, сообщает Би-би-си. Этот шаг, как ожидается, должен способствовать лучшей защите этих животных.
В Индии на воле живут более 26 тысяч слонов, однако ареал их обитания быстро сужается вместе с вырубкой лесов.
Признание слонов национальным достоянием также отмечает особое место, которое они занимают в культуре страны.
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