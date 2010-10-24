Индия объявила слонов национальным достоянием

Правительство Индии объявило слонов национальным достоянием, сообщает Би-би-си. Этот шаг, как ожидается, должен способствовать лучшей защите этих животных.

В Индии на воле живут более 26 тысяч слонов, однако ареал их обитания быстро сужается вместе с вырубкой лесов.

Признание слонов национальным достоянием также отмечает особое место, которое они занимают в культуре страны.