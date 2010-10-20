Во Франции протестующие заблокировали аэропорт

Протестующие против пенсионной реформы французы сегодня с утра заблокировали аэропорт Клермон-Ферран в центре Франции.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Общую конфедерацию труда Франции.

По данным профсоюзов, около 500 протестующих с 5.30 блокируют подвоз горючего, продуктов и доступ персонала к аэропорту. «Ни один самолет сегодня не взлетел», - заявил представитель профсоюзов Жан-Франсуа ТРИНКАЛ. По его словам, с утра из аэропорта должны были вылететь 4 самолета.

Представитель профсоюзов также отметил, что протестующие позволяют пассажирам брать посадочные билеты, но препятствуют посадке в самолеты.

Дирекция аэропорта подтвердила блокаду.

Как сообщал УНИАН, французы протестуют против пенсионной реформы, предусматривающей, в частности, повышение пенсионного возраста с 60 до 62 лет.