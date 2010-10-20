Госпитализирована Маргарет Тэтчер

В Лондоне госпитализирована экс-премьер-министр Великобритании Маргарет ТЭТЧЕР.

Как сообщает радио «Свобода», в заявлении британского правительства отмечается, что главная причина госпитализации - "профилактические анализы".

По данным Би-Би-Си, М.ТЭТЧЕР, которая недавно отметила 85-летие, больна гриппом. Состояние ее здоровья не тяжелое. Ожидается, что через несколько дней она покинет больницу.

М.ТЭТЧЕР - один из самых видных политиков послевоенной Британии - возглавляла правительство с 1979 по 1990 годы.