Госпитализирована Маргарет Тэтчер
08:25, 20 октября 2010Мир
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Экс-премьер недавно отметила 85-летие
|Маргарет Тэтчер
Как сообщает радио «Свобода», в заявлении британского правительства отмечается, что главная причина госпитализации - "профилактические анализы".
По данным Би-Би-Си, М.ТЭТЧЕР, которая недавно отметила 85-летие, больна гриппом. Состояние ее здоровья не тяжелое. Ожидается, что через несколько дней она покинет больницу.
М.ТЭТЧЕР - один из самых видных политиков послевоенной Британии - возглавляла правительство с 1979 по 1990 годы.
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