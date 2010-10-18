50 антифашистов и анархистов провели акцию в центре Москвы

В воскресенье в центре Москвы около 50 антифашистов и анархистов провели акцию в поддержку арестованных активистов движения в защиту Химкинского леса.

Участники акции прошли по центру Москвы с растяжкой «Свободу химкинским заложникам!», перекрыв на несколько минут гоголевский бульвар и протащив растяжку через машину милиции, стоявшую на пути к Старому Арбату.

Акция продолжалась около 15 минут. Задержанных нет.

Другими лозунгами акции стали «Сажайте лес, а не людей», «Свободу Гаскарову и Солопову», «Они ох...ли» и «Выйди на улицу, верни себе город».

В понедельник, 18 октября, химкинский городской суд должен рассмотреть вопрос о продлении задержания под стражей антифашиста Максима Солопова, арестованного вместе с Алексеем Гаскаровым по обвинению в участии в июльском разгроме администрации Химок. Аналогичный вопрос суд должен рассмотреть в отношении Алексея Гаскарова до 27 октября, сообщает Газета.ру.