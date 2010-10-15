Путин готов взять Украину туда, где очень плохо Лукашенко

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет о готовности рассмотреть возможность участия Украины в Таможенном союзе РФ, Беларуси и Казахстана и Едином экономическом пространстве с этими странами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом он сказал на встрече глав правительств стран-участниц Таможенного союза в Москве.

«Вопрос касается наших партнёров по СНГ, по ЕврАзЭс. Некоторые из них, как вы знаете, давно, с первых шагов обсуждения создания Таможенного союза, а затем и Единого экономического пространства, проявляют прямой интерес к совместной работе в рамках этих интеграционных объединений. Мы обсуждали эти вопросы и с Таджикистаном, и с Кыргызстаном», - сказал В.ПУТИН.

«И сейчас, когда отброшена политическая шелуха в наших отношениях с Украиной, мы видим интерес и украинских партнёров в том, чтобы извлечь максимальные выгоды в сфере экономики, прежде всего от участия в различных интеграционных объединениях. Мы готовы будем обсудить эти процессы и участие в этих процессах любых наших партнёров на постсоветском пространстве», - подчеркнул он.

По мнению российского премьера, в конечном итоге это пойдёт только на пользу развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве. При этом он отметил, что процесс согласования позиций является очень сложным и очень тонким.

«И те, кто будет присоединяться позднее, конечно, должны будут исходить из тех договорённостей, которых нам в такой сложной, тяжёлой, я бы сказал, работе удаётся достичь», - отметил В.ПУТИН.

Он добавил, что запуск Таможенного союза уже принёс ощутимые выгоды конкретным предприятиям и целым отраслям экономики, ускорил процессы посткризисного восстановления.

По словам В.ПУТИНА, следующая цель, отвечающая логике интеграции, - это создание Единого экономического пространства со свободным движением товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, с согласованной валютной и макроэкономической политикой.

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что Россия блокирует эффективное развитие постсоветских интеграционных структур и ущемляет экономические интересы своих партнеров. В частности, по словам белорусского лидера, Москва обошлась с Минском "как со злейшим врагом"

"Поэтому судите сами, что мы получили на сегодняшний день от Таможенного союза. Нам сказали так: вот это Таможенный союз, мы подписали документы, но когда ЕЭП создадим (Единое экономическое пространство), - не будет ни пошлин, ни того, ни сего. И мы будем стремиться, чтобы с 1 января 2011 года это произошло. А равный доступ к трубопроводам? В России не все субъекты хозяйствования имеют к ним доступ. Допустим, к газовой трубе. Там монополист один, вы знаете. И нас хотят убедить в том, что до 1 января будет согласован проект по доступу тех же казахов в эти трубы? Да никогда в жизни. Так это и происходит. Идет затягивание процесса. Фактически нас обманули. Но давайте подождем до 1 января и посмотрим, что произойдет. Это очень тяжелый процесс. Боюсь, что кому-то это не надо", - подчеркнул А.Лукашенко.