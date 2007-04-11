Москва собирается наращивать вооружения

Москва, возможно, будет наращивать свои стратегические наступательные вооружения в ответ на размещение элементов американской противоракетной обороны (ПРО) вблизи границ России, передает радиостанция "Эхо Моcквы" заявление российского посла при ООН Виталия Чуркина.

Выступая на сессии Комиссии ООН по разоружению, он подчеркнул, что Россия не может рассматривать реализацию американской глобальной программы ПРО изолированно, в качестве сугубо оборонительной акции. "Она нарушает стратегическое равновесие в мире и ведет к созданию потенциала первого обезоруживающего удара", - заявил В.Чуркин.

Он также рассказал о том, что Россия подготовила международный договор о предотвращении "звездных войн": "Нами подготовлен проект Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов". По его словам, этот договор воспрепятствует появлению новой - космической - сферы противостояния.

Однако В.Чуркин отметил, что перспектива начала переговоров пока неясна. При этом постпред России призвал космические державы последовать примеру РФ и стран Организации договора о коллективной безопасности и заявить о неразмещении первыми любого вида оружия в космосе. По его словам, необходимы совместные усилия по укреплению мер доверия в космическом сотрудничестве в мирных целях и обеспечение предсказуемости стратегической ситуации в космическом пространстве.

РБК