Торнадо снес поезд с рельсов в Аризоне

Торнадо свалил товарный поезд с рельсов в американском штате Аризона, из-за непогоды пострадали семь человек, передает РИА Новостисо ссылкой на телеканал CNN.

Всего по нескольким населенным пунктам штата в среду прошлось как минимум два торнадо, однако сообщения еще о двух торнадо поступили от жителей в национальную метеослужбу. В районе населенного пункта Флэгстаф стихия повредила более сотни жилых домов, торнадо перевернул несколько грузовиков и автомобилей на автостраде. Во время непогоды в городе Бельмонт семь человек получили травмы различной степени тяжести, разрушительная сила торнадо снесла крыши многих домов и перевернула несколько автомобилей. В настоящее время синоптики сообщают о нескольких штормах в центральном и северном районе штата, которые могут перерасти в новые торнадо.