100 самых влиятельных женщин мира

46-летняя супруга американского президента Барака Обамы заняла первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира, составленным изданием Forbes.

Второй в списке Forbes после первой леди США идет глава продовольственной компании Kraft Foods Ирэн Розенфельд.

Замыкает тройку лидеров популярная в США телеведущая Опра Уинфри.

В число влиятельнейших женщин мира по версии Forbes также вошли: федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (4), госсекретарь США Хиллари Клинон (5), певицы Леди Гага (7), Бейонсе (9) и Мадонна (29), актриса Анджелина Джоли (21), королевы Великобритании (41) и Иордании (76), президенты Австралии (58), Финляндии (62), Ирландии (64), Аргентины (68), Исландии (80), Коста-Рики (83), Либерии (86), сестры-теннисистки Вильямс (55 и 60), министр финансов Франции (43), министр экономики Кувейта (70), Карла Бруни-Саркози (35), Марина Берлускони (48), главы корпораций, журналисты, телеведущие, дизайнеры.

70 фамилий в списке Forbes представляют США, 4 - Францию, по 2 - Австралию, Индию, Сингапур и Бразилию. Женщин из Восточной Европы в списке нет.