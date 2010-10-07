Грузия не поддержит заявку России на членство в ВТО

Премьер-министр Грузии Николоз Гилаури заявил в интервью Associated Press, что Тбилиси не поддержит заявку России на членство во Всемирной торговой организации (ВТО).

По словам грузинского премьера, находящегося в Вашингтоне, где с 5 по 10 октября проходит ежегодная итоговая встреча по Хартии грузино-американского стратегического сотрудничества, Тбилиси всего лишь требует от России соблюдения норм ВТО перед тем, как она сможет стать членом этой организации.

"Мы за то, чтобы Россия присоединилась к ВТО по правилам самой ВТО, согласно которым на границе любых двух государств должны функционировать контрольно-пропускные пункты, представляющие обе страны", - заявил Гилаури.

Во вторник, 5 октября, власти Грузии также заявили, что не будут поддерживать вступление России в ВТО. Двусторонние переговоры России с Грузией по вопросу присоединения к ВТО были завершены в 2004 году, но затем Грузия отозвала свою подпись.

"Грузия не поддержит вступление России в ВТО, пока Россия не выполнит условия грузинской стороны, среди которых тема таможенных пропускных пунктов и весь спектр вопросов, которые имеются в грузино-российских отношениях", - заявила пресс-секретарь президента Грузии Манана Манджгаладзе.

Грузия требует осуществления совместного с российскими структурами контроля на КПП на реке Псоу в Абхазии и у Рокского тоннеля в Южной Осетии, а также допуска грузинской продукции на российский рынок, уточняет РИА "Новости".

Россия пытается стать членом ВТО с 1993 года. Любое государство-член ВТО может заблокировать процесс включения в ее ряды нового кандидата.