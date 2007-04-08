Минобороны разрешило морским пехотинцам заработать на своих страданиях

На беспрецедентный шаг пошло министерство обороны Великобритании, разрешив пятнадцати вернувшимся из пленения в Иране британским морякам продать свои истории средствам массовой информации.

"Действующие военнослужащие не имеют права вступать в финансовые сделки со средствами массовой информации, - говорится в официальном заявлении Минобороны. - Однако в исключительных случаях, таких как награждение Крестом Виктории или события последних дней, соответствующее разрешение может быть дано вышестоящими офицерами и Минобороны".

Таким образом, восемь моряков Королевских ВМС и семь морских пехотинцев, освобожденных 4 апреля после двухнедельного удержания иранскими властями, смогут заработать пяти-шестизначные суммы за публикацию историй о своем пребывании в плену.

Газета "Санди таймс" сообщает, что единственная женщина в группе - 26-летняя Фэй Терни - уже согласилась продать свою историю телеканалу ITV и одной из британских газет за 100 тысяч фунтов стерлингов.

Издание также отмечает, что освобожденные морские пехотинцы намерены передать 10% своего гонорара в специальный фонд помощи сослуживцам, в то время как моряки Королевских ВМС пока о подобных инициативах не объявляли.

Решение Минобороны вызвало критику со стороны оппозиционных парламентских партий и ветеранских организаций. Они утверждают, что солдаты и офицеры, воевавшие в Ираке и Афганистане, претерпели не меньше лишений и страданий, и им также есть, что рассказать, но военное ведомство не разрешает им этого делать.

РИА "Новости"