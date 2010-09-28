Политика ЕС относительно Украины не изменилась

В офисе Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН подчеркивают, что политика Европейского Союза относительно Украины не изменилась.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщила представитель пресс-службы Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя КОЩАНЧИЧ.

«Политка ЕС относительно Украины не изменилась. Верховный представитель К.ЭШТОН заявила очень четко в своем ответе (во время встречи в Гарвардском университете – УНИАН), что Украина – европейская страна», - заявила представитель офиса.

Она отметила, что Евросоюз готов к сотрудничеству с Украиной в рамках Европейской политики соседства и “Восточного партнерства”, которое не может определять заблаговременно будущее и долгосрочные цели.

«Таким образом, понятно, что мы хотим усилить связи, и мы надеемся, что Украина хочет того же», - сказала М.КОЩАНЧИЧ.

Как сообщал УНИАН, по словам аспиранта факультета славянских языков и литературы Гарвардского университета (США) Олега КОЦЮБЫ, во время визита в Гарвардский университет 27 сентября К.ЭШТОН выразила мнение, что Украина уже не стремится в Европейский Союз.

В выступлении на тему "Европейский Союз: Навстречу глобальным вызовам" она заявила, что видит Украину в ряде стран, которые, не желая вступить в Евросоюз, стремятся приобрести европейскую идентичность.

Она заметила, что, кроме девяти стран, которые стремятся приобрести членство в ЕС, есть также другие страны, "которые, не желая быть частью ЕС, хотят приобрести европейскую идентичность, почувствовать себя частью этого большого проекта, самым значительным примером чего является Украина".

На уточняющий вопрос о перспективах украинского членства в Евросоюзе К.ЭШТОН заявила, что "Украина не видит себя в ЕС, а видит себя как европейскую идентичность".