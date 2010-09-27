Медведев встретится с Саркози и Меркель

Президент Франции Николя САРКОЗИ, его коллега из России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, а также федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ встретятся 18-19 ноября во французском Довилле.

Как сообщает сегодня AFP со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца, во время встречи лидеры трех стран обсудят вопросы европейской безопасности, а также будущего французского председательства в «большой восьмерке» и «большой двадцатке».

Франция начнет председательствовать в G20 сразу после саммита в Сеуле, который состоится 11 и 12 ноября, а в G8 – с 1 января 2011 года.