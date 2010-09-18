Грузия ждет, что Конгресс США назовет российские войска оккупационными

Председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе, находящийся в Вашингтоне с рабочим визитом, во время встречи с американскими конгрессменами в Брукингском институте получил заверения в том, что Конгресс США официально узаконит термин "оккупация Абхазии и Цхинвальского региона" применительно к присутствию российских войск на этих территориях, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на грузинских журналистов, сопровождающих спикера парламента в этой поездке.

По их словам, наиболее влиятельные члены Конгресса, присутствовавшие на встрече, информировали Д.Бакрадзе, что они готовят новый законопроект по этому поводу.