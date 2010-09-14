Китай считает Украину авторитетным государством, как на территории Европы, так и в Содружестве Независимых Государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарь комитета КПК провинции Гуандун ВАН Ян в ходе встречи премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы рассматриваем Украину как авторитетное государство в Европе и на пространстве СНГ», - сказал ВАН Ян.

Он отметил, что в ходе нынешнего визита в Украину, который проходит по приглашению Партии регионов, члены китайской делегации лично смогли убедиться в исторической привлекательности и экономическом потенциале Украины.

«Мы действительно чувствуем, что ваша страна с древней историей, обширной территорией, с богатыми ресурсами, мощной научно-технической базой и огромным потенциалом человеческих ресурсов», - сказал ВАН Ян.

Он высказал надежду, что под руководством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА Украина сможет активно развиваться в будущем.

«Ваша страна пережила своего рода политическое потрясение, также ощутила влияние международного финансового кризиса. Но мы убеждены, что под руководством Президента В.ЯНУКОВИЧА, а также под руководством вашим, как премьер-министра, общими усилиями правительства Украины и трудолюбивого народа можно будет преодолеть любые трудности в развитии», - сказал ВАН Ян, обращаясь к Н.АЗАРОВУ.