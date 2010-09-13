Теракт во Владикавказе: число пострадавших превысило 190 человек

Число пострадавших в результате теракта во Владикавказе превысило 190 человек, передает Би-Би-Си.

В больницы Северной Осетии поступили еще два человека, пострадавших в результате взрыва автомобиля 9 сентября у центрального рынка Владикавказа.

Таким образом, общее число пострадавших составило 191 человек, состояние троих из них оценивается как крайне тяжелое, сообщают в Министерстве здравоохранения региона.

Как сообщалось ранее, утром 9 сентября смертник на автомобиле "Волга" привел в действие бомбу мощностью 30-40 килограммов в тротиловом эквиваленте, 17 человек, не считая смертника, погибли. Среди погибших - гражданка Украины.