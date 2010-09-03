Украину и Россию посетит заместитель госсекретаря США

Заместитель госсекретаря США Уильям БЕРНС 7-10 сентября посетит Украину и Россию, чтобы обсудить основные вопросы отношений США с этими странами, сообщил американский госдепартамент.

Во время визита в Украину замглавы американской дипломатии «проведет встречи с членами правительства и неправительственных организаций для того, чтобы оценить, как мы можем укрепить наше двустороннее стратегическое партнерство», отмечается в сообщении.

«Целью поездки в Россию будет обсуждение наших двусторонних отношений и международной повестки дня, а также будущие проекты в рамках российско-американской президентской комиссии», - говорится в тексте сообщения.

Также в Москве У.БЕРНС «встретится с ключевыми членами правительства и лидерами гражданских и правозащитных организаций».