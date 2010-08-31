Путин за Полярным кругом обещал не повышать пенсионный возраст

Премьер-министр РФ Владимир Путин не видит необходимости в повышении пенсионного возраста в России.

Такое заявление он сделал сегодня в ходе общения с рабочими ГМК "Норникель".

"У нас есть дефицит пенсионного фонда, но мы в состоянии покрыть его из федерального бюджета", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. При этом премьер подчеркнул, что "сейчас этот вопрос даже не рассматривается".