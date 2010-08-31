Путин за Полярным кругом обещал не повышать пенсионный возраст
19:45, 31 августа 2010Мир
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"Вопрос даже не рассматривается"
Премьер-министр РФ Владимир Путин не видит необходимости в повышении пенсионного возраста в России.
Такое заявление он сделал сегодня в ходе общения с рабочими ГМК "Норникель".
"У нас есть дефицит пенсионного фонда, но мы в состоянии покрыть его из федерального бюджета", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. При этом премьер подчеркнул, что "сейчас этот вопрос даже не рассматривается".
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