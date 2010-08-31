Российские оппозиционные движения создают коалицию на выборы

Российские оппозиционные движения создают коалицию для участия в парламентских выборах в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщил член исполкома партии «Другая Россия» Александр АВЕРИН.

«Сегодня днем в Москве прошла встреча оппозиционных партий, посвященная парламентским выборам 2011 года. В ней приняли участие представители «Другой России», «Родины: здравый смысл», «Российского объединенного трудового фронта» (РОТ ФРОНТ) и «Солидарности». В результате было принято решение создать коалицию оппозиционных политических партий, заинтересованных в участии в выборах», - сказал А.АВЕРИН.

По информации пресс-службы российского движения «Левый фронт», к участию в коалиции планируется пригласить представителей других оппозиционных партий и движений. Следующая рабочая встреча российских оппозиционеров состоится в середине сентября.

Ранее партии «Другая Россия», «Родина: здравый смысл», РОТ ФРОНТ провели учредительные съезды, но на данный момент не зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ.

Главой исполкома партии «Другая Россия» избран политик и писатель Эдуард ЛИМОНОВ. Лидером «Родины: здравый смысл» является российский эксперт Михаил ДЕЛЯГИН, а РОТ ФРОНТ возглавляет российский оппозиционер Сергей УДАЛЬЦОВ.