Срок полномочий президента России хотят увеличить до 7 лет

Спикер Совета Федерации Сергей Миронов предлагает увеличить срок полномочий президента РФ до пяти или семи лет и предусмотреть, что одно и то же лицо может занимать пост главы государства три срока подряд.

"Я предлагаю вам рассмотреть возможность изменения соттветствующей статьи конституции", - сказал Миронов, выступая в верхней палате парламента после утверждения в должности спикера Совета Федерации.

Речь идет о внесении изменений, уточнил Миронов, в статью 81 четвертой главы Конституции.

Миронов предлагает в апреле-мае провести собрания законодательных собраний всех российских регионов и обсудить этот вопрос.

"По сути, я предлагаю провести всероссийское совещание на эту тему", - сказал спикер.

Окончательное же решение по этому вопросу должно быть за самим президентом России, заявил Миронов.

"Для России четыре года - это очень короткий срок", - убежден он.

Что касается возможности того, чтобы Владимир Путин смог баллотироваться и на третий президентский срок, то на эту тему "есть многочисленные обращения самих россиян", сказал спикер.

РИА Новости