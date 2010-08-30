В Братиславе неизвестный обстрелял окна домов: 6 убитых, 13 раненых

Киев. 30 августа. УНИАН. В Братиславе неизвестный открыл огонь по окнам домов в одном из микрорайонов - убиты 6 человек, ранены 13.

Как сообщает радио «Свобода»,по информации словацких СМИ, стрелявший покончил с собой. Среди раненых по меньшей мере один ребенок.

Мотивы действий нападавшего пока неизвестны. Ведется следствие.