В Братиславе неизвестный обстрелял окна домов: 6 убитых, 13 раненых
14:53, 30 августа 2010Мир
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Ведется следствие
Киев. 30 августа. УНИАН. В Братиславе неизвестный открыл огонь по окнам домов в одном из микрорайонов - убиты 6 человек, ранены 13.
Как сообщает радио «Свобода»,по информации словацких СМИ, стрелявший покончил с собой. Среди раненых по меньшей мере один ребенок.
Мотивы действий нападавшего пока неизвестны. Ведется следствие.
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