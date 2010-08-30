В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуированы 40 тыс. человек

Почти 40 тыс. человек покинули окрестности индонезийского вулкана Синабун, который начал извергаться - впервые с 1600 года.

Как передает ИТАР-ТАСС, власти ввели в районе вулкана наивысшую степень опасности и установили запретную зону радиусом 6 км от кратера.

Эвакуированные размещены в общественных зданиях и мечетях.

Как сообщалось, вулкан Синабун высотой 2460 метров на севере острова Суматра вчера выбросил столб раскаленного пепла на высоту почти полтора километра. Его кратер, как сообщил представитель местной сейсмической службы, наполнен жидкой лавой. В ближайшее время она может потечь по склонам этой горы.