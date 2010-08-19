Сильные пожары распространялись быстро из-за отсутствия разведки

Сильные пожары быстро распространялись из-за отсутствия надлежащего мониторинга ситуации в лесах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава МЧС РФ Сергей ШОЙГУ.

«Основная задача при борьбе с лесными пожарами в такой период - своевременная разведка и очень быстрое обнаружение и тушение возникающих пожаров», - сказал С.ШОЙГУ.

По его словам, с этой задачей справились в Татарстане, где был организован круглосуточный мониторинг за ситуацией и реагирование на нее. С.ШОЙГУ отметил, что в этом регионе каждый день возникало до 200 очагов пожаров, но они в тот же день подавлялись.

«Когда ситуация выходит из под контроля - это значит недоразведано, недосмотрено. Это значит, пожары приняли такие масштабы, при которых надо подключать серьезные, огромные силы», - сказал С.ШОЙГУ.

«Я считаю, основная причина развития такой ситуации – несвоевременное оповещение о пожарах», - добавил он.

По словам министра, с начала сильных пожаров в России удалось отстоять от огня более 4 тис. населенных пунктов. При этом в некоторых случаях эвакуировалось по 7 тис. человек.