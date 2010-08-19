Польская прокуратура: в деле о крушении Ту-154 могут появится подозреваемые

Главная военная прокуратура Польши не исключает, что в уголовном деле по расследованию катастрофы самолета президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском 10 апреля, могут появиться подозреваемые. Об этом сообщает РИА Новости.

"Наша главная цель - докопаться до истины. При этом я не исключаю, что в уголовном деле могут появиться фигуранты", - заявил главный военный прокурор Польши Кшиштоф Парульский в Москве. Российская сторона передала Варшаве в четверг 11 томов дела о крушении самолета Качиньского. По словам Парульского, в переданных документах содержатся серьезные доказательства. "Мы им полностью доверяем", - сказал польский прокурор.

Самолет польского президента Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля. Погибли 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших - президент Польши, его супруга и представители руководства страны. Они направлялись в Катынь, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.