США: Китай увеличивает военный потенциал

Китай увеличивает потенциал для распространения своей мощи с тем, чтобы влиять на региональные споры, расширить территориальные воды сверх международных норм и не позволить противникам использовать морские пути, воздушное, космическое и киберпространства, говорится в ежегодном докладе Министерства обороны США.

По оценкам, содержащимся в докладе, сообщает Би-Би-Си, Китай в минувшем году потратил 150 млрд долларов на оборону, что почти вдвое больше официально названного бюджета.

Как по официальным, так и по приведенным Соединенными Штатами цифрам получается, что китайские военные расходы выросли по меньшей мере в четыре раза с 1996 года.

Соединенные Штаты тратят на оборону более 500 миллиардов долларов ежегодно.