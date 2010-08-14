Большая вода возвращается в Польшу

Вновь из-за проливных дождей стал быстро повышаться уровень воды в реках юго-запада Польши, в регионе опять объявлена тревога, сообщает Антикризисный центр Дольношленского воеводства.

Как передает РИА Новости, резко повысившийся уровень воды в реке Медянка превысил норму почти на метр. Метеорологи предупреждают, что обильные осадки будут продолжаться еще не менее суток.

«Уже подтоплены жилые дома в населенных пунктах Медзяне, Берна и Гурна”, - сообщили в центре.

Сильнейшие дожди, обрушившиеся на Польшу в минувшие выходные, привели к резкому подъему уровня воды в реках. В частности, в Дольношленском воеводстве 7 августа за сутки выпало более двухмесячной нормы осадков. Залитыми водой оказались два города - Богатыня и Згожелец. Погибли четыре человека, в том числе спасатель. Вода нанесла огромный ущерб и уничтожила старую часть города Богатыня.

Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в связи с наводнением подписал 13 августа поправки в законодательство. Поправки касаются порядка оказания финансовой помощи гражданам, пострадавшим от "большой воды", и восстановлении инфраструктуры в зоне бедствия.