В США запретили выращивать ГМО-свеклу

В США запрещено выращивание ГМО-свеклы. Накануне федеральный суд США принял решение о наложении запрета на выращивание генномодифицированной сахарной свеклы. Мотивацией данного решения стало то, что для одобрения использования ГМО не были проведены все необходимые исследования. Некоторые производители оценивают потенциальный ущерб от решения суда в 2 млрд долл.

РБК