МИД Грузии обвиняет РФ в нарушении соглашения о прекращении огня

Министерство иностранных дел Грузии обвиняет Россию в нарушении соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года по всем пунктам. Официальное заявление размещено на сайте внешнеполитического ведомства Грузии, передает информагентство "Новости-Грузия".

Это соглашение, позволившее положить конец так называемой "пятидневной войне", включало шесть принципов урегулирования: не использовать силу, окончательно прекратить все военные действия, обеспечить свободный доступ к гуманитарной помощи, ВС Грузии должны вернуться в места постоянной дислокации, ВС РФ - выйти на линию, предшествующую началу боевых действий. До создания международных механизмов российские миротворцы принимают дополнительные меры безопасности. Шестой принцип - начало международного обсуждения обеспечения безопасности Южной Осетии и Абхазии.

Россия после "пятидневной войны" в августе 2008 года признала независимость бывших грузинских автономий - Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси объявил Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями и разорвал дипломатические отношения с Россией.

"Спустя два года после подписания соглашения Россия вновь продолжает нарушение условий, предусмотренных документом", - заявляет МИД Грузии.

По первому пункту соглашения Тбилиси заявляет, что "неконструктивное отношение России, как агрессора и непосредственного участника конфликта, осложняет достижение прогресса в оформлении соглашения о неприменении силы с Грузией в рамках Женевских переговоров". (Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года. В женевских встречах на равной основе принимают участие делегации Абхазии, Грузии, РФ, США, Южной Осетии, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ. Единственным результатом предыдущих встреч стал документ, содержащий предложения по механизмам предупреждения и урегулирования инцидентов в Грузии, Абхазии и Южной Осетии.)

В МИД Грузии считают, что РФ нарушает и второй пункт соглашения, согласно которому стороны должны воздерживаться от боевых действий.

"Несмотря на то, что сегодня не идут боевые действия, постоянно происходят такие незаконные действия как грабеж, похищение людей, вооруженные нападения на военнослужащих и гражданских лиц, террористические акты, незаконные задержания, уничтожение исторических памятников, поджог домов", - утверждается в заявлении.

Что касается третьего пункта соглашения, об обеспечении свободного передвижения гуманитарного груза, в МИД Грузии считают, что РФ "блокирует" ввоз гуманитарного груза "в Цхинвальский регион и прилегающие села".

Четвертый пункт соглашения касается возвращения Вооруженных сил Грузии на места постоянной дислокации, и МИД Грузии указывает, что это произошло еще до подписания соглашения от 12 августа.

По пятому пункту, предусматривающему возвращение российских сил на позиции, занимаемые до начала военных действий, МИД Грузии заявляет, что "после подписания соглашения вооруженные силы РФ осуществили дополнительную оккупацию территорий Грузии за пределами боевых действий - Ахалгорский район, село Переви и Верхняя Абхазия".

Официальный Тбилиси указывает, что "Россия продолжает увеличение военного контингента и строительства военных баз".

В МИД Грузии отмечают, что своими неконструктивными действиями Россия нарушает и шестой пункт соглашения: "начать международные переговоры в связи с условиями стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии".

"Грубым нарушением принципов и норм международного права РФ односторонне признала независимость регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии, чем изначально затормозила прогресс в рамках переговоров о безопасности и стабильности", говорится в заявлении.