Die Welt: пропаганда Кремля не изменилась со времен Чернобыля

Произошедшая в 1986 году катастрофа на Чернобыльской АЭС, в результате которой радиоактивная пыль осела в российских лесах, из-за губительных лесных пожаров вдруг вновь обрела актуальность, пишет Die Welt.

История повторяется и в другом. Тогда, во время чернобыльской аварии, информационная политика советского руководства с его враньем и утаиванием от общественности истинного положения дел, несмотря на все потуги к гласности, была катастрофичной. Такова она и сегодня. Положение приукрашивают, факты подтасовывают, приводит текст статьи Deutsche Welle.

Сегодня россияне вынуждены выслушивать говорильню мелких чиновников, утверждающих, что атомные объекты вне опасности - в то время как лес вокруг них полыхает. Когда позже ущерб станет явным, доверие к руководству в Москве еще более резко упадет. Россия, претендующая на статус ведущей державы, вкладывает миллиарды в борьбу за улучшение своего имиджа. Эти средства могут оказаться выброшенными на ветер.

Газета.ру