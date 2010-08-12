Медведев: в России сгорела примерно четверть посевов зерновых

В России сгорела примерно четверть посевов зерновых.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ на совещании о мерах по стабилизации положения на внутреннем зерновом рынке.

«У нас ситуация очень сложная, потому что в целом по стране сгорела примерно четверть посевов зерновых. К сожалению, многие хозяйства из-за гибели урожая находятся в предбанкротном состоянии», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что правительство РФ в целом эту ситуацию знает. По его словам, уже приняты финансовые решения об оказании помощи сельхозпроизводителям, которые оказались в критической ситуации. Общий объём финансовой поддержки в настоящий момент - около 35 млрд. руб. (около 1,16 млрд. долл.)

Д.МЕДВЕДЕВ заверил, что в дополнение к этой сумме из регионов будет оказана помощь пострадавшим хозяйствам.

Президент РФ отметил, что в России есть довольно приличные общие запасы интервенционного фонда - около 10 млн. тонн, которые будут в качестве «подушки безопасности».

По его словам, эти интервенции будут проходить в первоочередном порядке в 27 регионов РФ, которые в большей степени пострадали.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул на необходимости реформирования системы страхования в аграрном секторе.

Он напомнил, что правительство РФ ввело временное ограничение на вывоз зерновых. «Это, конечно, очень непростое решение с учётом того, какие обязательства имеются у нашего государства, у наших компаний, но это реальный форс-мажор, то есть непреодолимая сила. И цель этого решения – сохранить резервы, сбалансировать интересы производителей зерна, переработчиков и животноводов», - сказал он.