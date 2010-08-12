Военный трибунал США дал экс-повару бен Ладена 14 лет тюрьмы
09:16, 12 августа 2010Мир
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Заседание проходило в Гуантанамо
Военный трибунал США приговорил к 14 годам тюремного заключения бывшего повара лидера международной террористической группировки "Аль-Каида” Усамы бен ЛАДЕНА - Ибраима аль КУОСИ.
Об этом передает Gazeta.ru.
Тем не менее, он может провести в заключении гораздо более короткий срок. Это связано с тем, что на суде он признал себя виновным в заговоре и сотрудничестве с террористами.
Заседание суда по этому дело проходило в тюрьме Гуантанамо.
Суданец по происхождению, Ибраим аль КУОСИ был задержан в 2001 году и переведен на военную базу США на Кубе в 2002 году.
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