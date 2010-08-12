Военный трибунал США дал экс-повару бен Ладена 14 лет тюрьмы

Военный трибунал США приговорил к 14 годам тюремного заключения бывшего повара лидера международной террористической группировки "Аль-Каида” Усамы бен ЛАДЕНА - Ибраима аль КУОСИ.

Об этом передает Gazeta.ru.

Тем не менее, он может провести в заключении гораздо более короткий срок. Это связано с тем, что на суде он признал себя виновным в заговоре и сотрудничестве с террористами.

Заседание суда по этому дело проходило в тюрьме Гуантанамо.

Суданец по происхождению, Ибраим аль КУОСИ был задержан в 2001 году и переведен на военную базу США на Кубе в 2002 году.