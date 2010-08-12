Вице-премьер Грузии: НАТО должно поставить точку на наглости России

МИД Грузии выразил протест в связи с размещением Россией на территории Абхазии комплекса противовоздушной обороны С-300 и обратился к международному сообществу с просьбой "принять решительные меры для прекращения милитаризации оккупированных территорий Грузии со стороны России", говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

"Абсолютно непонятно, какую цель ставит этот крайне опасный и провокационный шаг со стороны России, который создает угрозу не только черноморскому региону, но и в целом безопасности Европы", - заявляет МИД Грузии.

"Это - явно направленные против НАТО действия…Поэтому, я думаю, что больше нас должны быть возмущены страны НАТО и само НАТО, они должны поставить точку на такой наглости России", - сказал вице-премьер, госминистр Грузии по реинтеграции Темур Якобашвили.