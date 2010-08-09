ВМФ Ирана получил 4 подводные лодки

На вооружение военно-морских сил Ирана поступили четыре подводные лодки класса Ghadir. Производство этих малых военных судов водоизмещением порядка 115 т было начато в 2007г. Сейчас на вооружении ВМФ Ирана уже состоит семь подобных подлодок, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал France24.

В основе конструкции Ghadir лежит идея северокорейских лодок класса Yono. Эти суда оборудованы двумя торпедными аппаратами, способны также нести противокорабельные ракеты. Однако их основная задача - высаживать морской десант, ставить морские мины и проводить разведку. Ghadir предназначен для проведения операций в водах небольшой глубины, в частности, в акватории Персидского залива.

Кроме того, в ближайшие дни должен состояться первый выпуск иранских подлодок класса Qaem, которые начали разрабатывать в 2008 г. Это тяжелые суда, предназначенные для действия на большим удалении от мест базирования.