Неизвестный кинул ботинки в главу Пакистана
22:58, 08 августа 2010Мир
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Во время его речи в Британии
Неизвестный кинул два ботинка в президента Пакистана Асифа Али ЗАРДАРИ во время его выступления перед публикой в Великобритании, сообщает Газета.ру со ссылкой на Times of India.
Злоумышленник был немедленно задержан службой безопасности и доставлен в отделение полиции.
Согласно сообщению, оба ботинка не достигли цели и упали неподалеку от главы Пакистана.
Инцидент произошел в субботу в Бирмингеме.
За пребывание вдали от Пакистана, в котором вследствие наводнений погибли более 1,5 тысяч человек, А.ЗАРДАРИ подвергся резкой критике со стороны своих противников.
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