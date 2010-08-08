Неизвестный кинул ботинки в главу Пакистана

Неизвестный кинул два ботинка в президента Пакистана Асифа Али ЗАРДАРИ во время его выступления перед публикой в Великобритании, сообщает Газета.ру со ссылкой на Times of India.

Злоумышленник был немедленно задержан службой безопасности и доставлен в отделение полиции.

Согласно сообщению, оба ботинка не достигли цели и упали неподалеку от главы Пакистана.

Инцидент произошел в субботу в Бирмингеме.

За пребывание вдали от Пакистана, в котором вследствие наводнений погибли более 1,5 тысяч человек, А.ЗАРДАРИ подвергся резкой критике со стороны своих противников.