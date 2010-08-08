Задымление достигло Петербурга

Задымление воздуха в Петербурге, появившееся в воскресенье из-за лесных пожаров в центральной части России, должно рассеяться к утру понедельника, сообщила РИА Новости в воскресенье сотрудник городского гидрометцентра.

Легкий смог наблюдается в центре Петербурга, в воздухе чувствуется запах гари.

"Пока мы сохраняем прогноз на сегодняшнюю ночь. Далее с изменением направления ветра задымление рассеется", - сказала она.

Метеоролог отметила, ссылаясь на данные МЧС, что на территории Петербурга и Ленинградской области нет крупных пожаров, а задымление было принесено в северную столицу "из центральной части России вместе с воздушными массами". При этом синоптик не смогла уточнить, из какого именно региона пришел дым.

Управление МЧС пока не располагает данными о превышении ПДК вредных веществ в воздухе над городом.