Медведев перечислил пострадавшим от пожаров личные деньги

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ перечислил около 12 тысяч долларов для помощи пострадавшим от пожаров в России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства перечислил 350 тысяч рублей (около 12 тыс. долл.) из личных средств на благотворительный счёт, открытый Общественной палатой, для помощи пострадавшим от пожаров в центральных регионах России», - говорится в сообщении.

Общественная палата совместно со Сбербанком России объявляет сбор средств для оказания персональной помощи людям, пострадавшим от огня. Списки пострадавших оперативно составляются совместно с МЧС России, Минздравсоцразвития, Минрегионом, органами власти субъектов Российской Федерации.

«Просим откликнуться компании и частных лиц. Ваша помощь очень важна и обязательно дойдет персонально до каждого погорельца», обещают в общественной палате РФ.

Как сообщал УНИАН, в России количество погибших от лесных пожаров составило 53 человека, пострадало почти 500 человек.

На сегодняшний день в России продолжает действовать 554 очага лесных и 26 очагов торфяных пожаров.