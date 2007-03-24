Германия: Европе нужна единая армия

Объединенная Европа должна получить единую европейскую армию, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"В таком случае у Еврокомиссии будет большая свобода действий, а ответственность будет четко определена", - заявила Ангела Меркель на пресс-конференции, предваряющей мероприятия, посвященные 50-летию подписания Римского договора. Выдержки из ее выступления публикует в пятницу немецкая газета "Бильд".

При этом, по мнению Ангелы Меркель, "Федеральные штаты Европы не будут созданы в ближайшие пятьдесят лет, на этот период сохранятся национальные государства".

Ранее сообщалось, что канцлер Германии обсуждала концепцию создания европейских вооруженных сил с премьер-министром Польши Ярославом Качиньским, но глава польского правительства опроверг эту информацию.

Проект создания единой европейской армии, включенный в Европейскую конституцию, стал одной из причин недовольства подданных Королевства Нидерландов, которые проголосовали против принятия Европейской конституции на национальном референдуме в 2005 году.

РИА "Новости"