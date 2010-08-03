Воронину запретили баллотироваться в Президенты в третий раз

Конституционный суд Молдовы не разрешил бывшему Президенту Владимиру ВОРОНИНУ в третий раз баллотироваться на пост главы государства. Об этом сообщает информационное агентство "Новости-Молдова".

Суд разъяснил спорную статью молдавской Конституции, которая запрещает одному и тому же лицу занимать должность Президента более двух сроков подряд. Вопрос к этой статье возник в связи с тем, что в сентябре 2009 года В.ВОРОНИН подал в отставку, после чего его обязанности стал исполнять председатель парламента Михай ГИМПУ.

В Партии коммунистов Молдовы считают, что В.ВОРОНИН может попытаться в третий раз стать Президентом, поскольку после его ухода страну возглавлял другой человек – М.ГИМПУ. Противники этой идеи, в свою очередь, отмечают различия между статусом Президента и исполняющего обязанности Президента.

3 августа суд постановил, что "лицо, исполнявшее полномочия Президента Республики Молдова два срока подряд, не может претендовать на эту должность на новый срок в случае, если по истечении второго мандата возникла вакансия должности президента Республики Молдова и временное исполнение его обязанностей обеспечили либо председатель парламента, либо премьер-министр".

Таким образом, В.ВОРОНИН не сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах, которые должны пройти осенью.

В настоящее время Президента в Молдове выбирает парламент, однако 5 сентября в стране пройдет референдум о поправках в Конституцию, которые позволят избирать Президента путем всенародного голосования.

Партия коммунистов, лидером которой является В.ВОРОНИН, пообещала бойкотировать референдум.

Ранее молдавский парламент дважды не смог выбрать Президента - 10 ноября и 7 декабря 2009 года. Этому предшествовали массовые беспорядки, прошедшие в Молдове после выборов парламента в апреле 2009 года, на которых победили коммунисты.

После неудачных попыток выбрать Президента, парламент был распущен. В июле 2009 года прошли новые выборы.

В.ВОРОНИН занимал должность Президента Молдовы с 2001 по 2009 год.