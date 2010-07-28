МВД России обещает не допустить митингов оппозиции 31 июля

Министерство внутренних дел России обещает не допустить проведение оппозицией 31 июля в Москве несанкционированного митинга в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей гражданам свободу мирных собраний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре МВД России по результатам заседании Оперативного штаба по профилактике правонарушений.

«На заседании рассматривался вопрос обеспечения охраны общественного порядка при проведении публичных мероприятий 31 июля. По имеющимся данным, некоторые из них могут носить несанкционированный характер», - говорится в сообщении.

В связи с этим МВД России предупреждает, что будут приниматься меры по их пресечению, а нарушители общественного порядка задерживаться и доставляться в органы внутренних дел. При возникновении беспорядков органам внутренних дел рекомендовано действовать в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке.

Как сообщал УНИАН, 19 июля российские оппозиционеры направили в мэрию Москвы уведомление о проведении очередной акции 31 июля на Триумфальной площади.

«В мэрию Москвы направлено уведомление о проведении митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. По традиции, уведомление подписано Эдуардом ЛИМОНОВЫМ, Людмилой АЛЕКСЕЕВОЙ и Константином КОСЯКИНЫМ. Очередная акция в рамках «Стратегии-31» пройдет 31 июля в 18.00», - сообщил член исполкома партии «Другая Россия» Александр АВЕРИН.

В то же время, по информации мери Москвы, на Триумфальной площади с 30 июля по 1 августа пройдут соревнования по дрифтингу и мотофристайлу.

31 мая на Триумфальной площади в Москве прошла акция в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей гражданам свободу мирных собраний. По официальным данным, на площади собралось около двух тысяч человек, 170 из них были задержаны.

Справка УНИАН. Статья 31 действующей Конституции России гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».