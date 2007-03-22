Генсек ООН пережил обстрел во время пресс-конференции
16:13, 22 марта 2007Мир
626 0
В Багдаде прогремел мощный взрыв
|Пан Ги Мун в прямом эфире реагирует на звук мощного взрыва. Фото Reuters/Yahoo!
Причиной взрыва стал минометный обстрел.
Снаряд упал всего в 50 метрах от здания в "зеленой зоне" Багдада, где проходила пресс-конференция. От взрыва с потолка посыпались куски отделки, а генеральный секретарь ООН непроизвольно пригнулся. Почти сразу после этого пресс-конференция была завершена.
Данных о жертвах и разрушениях пока нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter