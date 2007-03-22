Генсек ООН пережил обстрел во время пресс-конференции

Мощный взрыв прогремел в Багдаде рядом со зданием, в котором проходила совместная пресс-конференция генерального секретаря ООН Пан Ги МУНА и премьер-министра Ирака Нури АЛЬ-МАЛИКИ, генсек ООН не пострадал, сообщает РИА «Новости».

Причиной взрыва стал минометный обстрел.

Снаряд упал всего в 50 метрах от здания в "зеленой зоне" Багдада, где проходила пресс-конференция. От взрыва с потолка посыпались куски отделки, а генеральный секретарь ООН непроизвольно пригнулся. Почти сразу после этого пресс-конференция была завершена.

Данных о жертвах и разрушениях пока нет.