«Черного Иисуса» судят за канибализм

Суд над лидером псевдохристианской секты Стивеном Тари, известным по прозвищу "Черный Иисус", начался в Папуа – Новой Гвинее. Сам Тари не смог предстать перед судом из-за тяжелого состояния здоровья. По некоторым данным, жители одной из деревень, изловившие преступника жестоко избили Тари, и только потом передали полиции.

Культовому лидеру Папуа-Новой Гвинеи, известному как "Черный Иисус", теперь предъявят, по крайней мере, 30 обвинений в убийстве и насилии.

Полицейские утверждают, что Стивен Тари убивал и ел молодых женщин, которых он использовал как сексуальных рабынь. Два года назад ему уже предъявляли подобное обвинение, но тогда Тари удалось скрыться в джунглях.

Странствуя по горным селениям, Тари, который называл себя "истинным Христом", собрал более шести тысяч учеников. Каждому "новообращенному” он сулил дары небес в обмен на согласие стать его последователем. Однако своих учениц проповедник использовал для сексуальных утех и человеческих жертвоприношений. Он называл их "девушками цветов". «Причащались» последователи «Черного Иисуса» мясом и кровью жертв.

«Черного Иисуса» поймали жители деревни Матепи, сообщает британская Daily Mail, приезда полиции канибал-проповедник дожидался стоя привязанным к дереву.

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