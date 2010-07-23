Российские силовики взорвали рельсы, поезд Баку-Харьков остановили

В Дагестане из-за подрыва железнодорожного полотна задержан на 2,5 часа поезд «Баку-Харьков».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил начальник службы по связям с общественностью Северокавказской железной дороги РЖД Владимир СВЕРЩЕВСКИЙ.

«Из-за подрыва железнодорожного полотна в Дагестане задержан на 2,5 часа поезд «Баку-Харьков», - сказал В.СВЕРЩЕВСКИЙ.

Он подчеркнул, что опасности для пассажиров нет.

По его словам, администрация железной дороги сделает все необходимое, чтобы поезд вошел в график.

В.СВЕРЩЕВСКИЙ добавил, что сейчас полотно заканчивают осматривают силовики, и как только эта работа будет выполнена, состав отправится по маршруту.

По его словам, более тяжелых последствий удалось избежать благодаря бдительности машинистов локомотивов, прошедших по этому маршруту ранее. Взрыв прошел без ущерба для подъездного состава.

Взрывное устройство неустановленного образца сработало в 08.50 мск недалеко от станции Инчхе.

В пресс-службе линейного управления внутренних дел на транспорте Махачкалы заявили, что взрыв был вызван искусственно, для предотвращения более крупного теракта, пишет Newsru.

"Сегодня сотрудниками ГУВДТ и вневедомственной охраны при обходе железнодорожных путей на перегоне Инчхе был обнаружен пакет, в котором находилось взрывное устройство, - сказал источник. - Устройство было уничтожено подрывом накладного заряда, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Сообщение о ранении сотрудника ВОХР не подтвердилось. Можно говорить о предотвращенном теракте".

Взрыв повредил около полуметра рельса, добавили в Махачкалинском отделении железной дороги. Пассажирский поезд Баку-Харьков, остановили в Дербенте