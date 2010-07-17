16 тысяч британцев застряли на курортах после краха туроператора

До 16 тысяч британцев в настоящее время рискуют не вылететь по запланированному графику с курортов Греции и Турции после финансового краха их туроператора. Об этом сообщила сегодня радиокорпорация Би-би-си. В общей сложности банкротство компании "Голдтрейл" (Goldtrail) грозит затронуть до 150 тысяч путешественников.

Британское Управление гражданской авиации подтвердило, что предпринимает сейчас все усилия, чтобы доставить тех, чьи отпуска на исходе, обратно в Великобританию. Однако, как отмечают специалисты, от 50 до 150 тыс планировавших этим летом отправиться в туры с помощью компании "Голдтрейл", будут вынуждены в последний момент пытаться реорганизовать поездки.

Многие из клиентов фирмы в пятницу вечером и нынешней ночью узнавали о том, что никуда не полетят, уже непосредственно в аэропорту, - несмотря на то, что турфирма была еще днем передана в управление временной администрации.