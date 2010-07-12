Бурелом остановил движение поездов в Бельгии
15:24, 12 июля 2010Мир
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Риск остается значительным
В Бельгии из-за буреломов железная дорога работала сегодня утром с большими опозданиями, сообщают местные СМИ.
Так, падение деревьев на пути остановило движение поездов между Льежем и Намюром, а также между Намюром и Люксембургом.
Из-за плохих погодных условий значительно задерживались утром и скоростные поезда Thalys, которые не могли своевременно выехать из Парижа из-за сильного ливня.
Компания по управлению железными дорогами Бельгии Infrabel сообщила, что, учитывая неизменность погодных условий, риск проблем с движением поездов остается значительным.
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