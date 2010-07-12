Бурелом остановил движение поездов в Бельгии

В Бельгии из-за буреломов железная дорога работала сегодня утром с большими опозданиями, сообщают местные СМИ.

Так, падение деревьев на пути остановило движение поездов между Льежем и Намюром, а также между Намюром и Люксембургом.

Из-за плохих погодных условий значительно задерживались утром и скоростные поезда Thalys, которые не могли своевременно выехать из Парижа из-за сильного ливня.

Компания по управлению железными дорогами Бельгии Infrabel сообщила, что, учитывая неизменность погодных условий, риск проблем с движением поездов остается значительным.