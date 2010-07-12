Погибшие при взрыве в регби-клубе смотрели финал ЧМ по футболу

По уточненным данным, в результате двух взрывов в Кампале, столице Уганды, погибли более 40 человек, передает агентство Синьхуасо ссылкой на местные власти.

Мишенью одного из взрывов был рэгби-клуб. Взрывы произошли с разницей в несколько минут после 23:00. Как сообщил один из очевидцев, сотни местных жителей смотрели финал Чемпионата мира по футболу на большом проектору в клубе, когда произошел взрыв.

Второй взрыв произошел в эфиопской деревне по соседству с Кампалой.

Также поступило сообщение о третьем взрыве в районе Нтинда, поселении на северо-востоке Кампалы, но полиция не подтвердила эту информацию.

Ранее власти Уганды получали предупреждения со стороны боевиков Сомали о возможных атаках против мирных жителей Уганды в связи с тем, что страна отправила миротворческие войска в Сомали. Однако, по словам представителя пресс-службы армии Уганды, еще слишком рано, чтобы утверждать, что эти нападения с применением взрывных устройств были организованы сомалийскими боевиками: расследование только начато.