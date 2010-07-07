Антитеррористическую бригаду вызвали на выселение за долги

Антитеррористическая бригада приняла участие сегодня в выселении семьи из квартиры в "историческом" доме в центре польского Лодзя за коммунальные долги.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, антитеррористическая бригада была задействована после того, как семья из четырех человек начала угрожать самоубийством в случае принудительного выселения.

TVN24 отмечает, что власти уже трижды безуспешно пытались выселить эту семью, которая за 20 лет задолжала за коммунальные услуги около 10 тысяч долларов.

Во время сегодняшней четвертой попытки жители квартиры заявили, что у них имеются ножи и они убьют себя.

„Поскольку существовало подозрение, что семья может иметь опасные инструменты, которыми может угрожать себе и работникам служб, были задействованы „антитеррористы”, - сказала Магдалена ЗЕЛИНСКАЯ из полиции Лодзя.

По ее словам, люди, которые по заключению врача находились в тяжелом психическом состоянии, были отвезены в больницу.

TVN24 отмечает, что семье, которую сегодня выселили, предложили альтернативное социальное жилье площадью 60 квадратных метров, но они постоянно отказывались от переезда.

Справка УНИАН. Основанный в начале XIV века Лодзь в начале XIX века стал одним из крупнейших промышленных центров Польши.

Сегодня с более чем 740 тысячами жителей Лодзь является третьим по численности населения польским городом.